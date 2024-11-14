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14 ноября, 12:15

Происшествия

Москвичи показали кадры с места ДТП на Алтуфьевском шоссе

Москвичи показали кадры с места ДТП на Алтуфьевском шоссе

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Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Что вообще происходит". В ней телезрители показывают, что их удивило за последнее время. Фото и видео просят присылать в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Москвичи прислали видео последствий ДТП с участием электробуса на Алтуфьевском шоссе. В результате аварии пострадали три человека, включая водителя, которому, предварительно, стало плохо за рулем, сообщили в Госавтоинспекции.

В Дептрансе подтвердили, что перед выездом водитель прошел медосмотр, а сам электробус находился в исправном состоянии и своевременно обслуживался. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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