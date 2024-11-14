Москвичи показали кадры с места ДТП на Алтуфьевском шоссе

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Что вообще происходит". В ней телезрители показывают, что их удивило за последнее время. Фото и видео просят присылать в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Москвичи прислали видео последствий ДТП с участием электробуса на Алтуфьевском шоссе. В результате аварии пострадали три человека, включая водителя, которому, предварительно, стало плохо за рулем, сообщили в Госавтоинспекции.

В Дептрансе подтвердили, что перед выездом водитель прошел медосмотр, а сам электробус находился в исправном состоянии и своевременно обслуживался. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.