14 октября, 11:15

Происшествия

Несколько уголовных дел завели на мужчину, напавшего на контролеров автобуса в Москве

Несколько уголовных дел завели на мужчину, напавшего на контролеров автобуса в Москве

Несколько уголовных дел завели на мужчину, напавшего на контролеров автобуса в Москве, сообщили в Дептрансе. Инцидент произошел в автобусе маршрута Е70.

Злоумышленник распылил в лицо сотрудникам газовый баллончик. Нападавшего задержали. За применение насилия в отношении представителя власти предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы, за хулиганство – до 5.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

