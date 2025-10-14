14 октября, 11:15Происшествия
Несколько уголовных дел завели на мужчину, напавшего на контролеров автобуса в Москве
Несколько уголовных дел завели на мужчину, напавшего на контролеров автобуса в Москве, сообщили в Дептрансе. Инцидент произошел в автобусе маршрута Е70.
Злоумышленник распылил в лицо сотрудникам газовый баллончик. Нападавшего задержали. За применение насилия в отношении представителя власти предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы, за хулиганство – до 5.
