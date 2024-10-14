Новости регионов: в Архангельске дебошир разгромил автобус молотком безопасности

В Архангельске дебошир разгромил автобус молотком безопасности. В компании-перевозчике рассказали, что он сначала был спокоен и даже оплатил проезд. Но затем внезапно схватил огнетушитель и распылил содержимое по салону. Пассажиры выбежали на остановке, а водитель вызвал полицию.

Пока наряд ехал, мужчина разбил стекла и лампы молотком безопасности, а также разломал потолок. В итоге погромщика задержали росгвардейцы. Перевозчик планирует взыскать с него причиненный ущерб.