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14 октября, 21:45

Происшествия

Новости регионов: в Архангельске дебошир разгромил автобус молотком безопасности

Новости регионов: в Архангельске дебошир разгромил автобус молотком безопасности

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В Архангельске дебошир разгромил автобус молотком безопасности. В компании-перевозчике рассказали, что он сначала был спокоен и даже оплатил проезд. Но затем внезапно схватил огнетушитель и распылил содержимое по салону. Пассажиры выбежали на остановке, а водитель вызвал полицию.

Пока наряд ехал, мужчина разбил стекла и лампы молотком безопасности, а также разломал потолок. В итоге погромщика задержали росгвардейцы. Перевозчик планирует взыскать с него причиненный ущерб.

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происшествиярегионывидеоДарья Тащина
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