Фото: depositphotos/blinow61

Восемь участников псевдомодельного бизнеса задержаны в Москве. Об этом рассказала в своем телеграм-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Злоумышленники выставляли в Сети объявления о проведении кастингов. К ним в офисы, расположенные на Пресненской набережной и улице Большой Дмитровке, приезжали молодые девушки, которым предлагали стать моделями. Для этого жертвам необходимо было пройти платное обучение якобы с последующей компенсацией ее стоимости.

В результате девушки вносили от 100 до 150 тысяч рублей. Некоторые брали кредиты, так как не имели таких денег на руках. В результате сотрудники агентства не выполнили свои обязательства и распорядились деньгами по своему усмотрению.

Спустя время правоохранители задержали восемь человек – руководителя и сотрудников агентства. На них завели дело о мошенничестве. Во время обысков в офисах и по адресам проживания фигурантов изъяты смартфоны, электронные носители информации, деньги и иные предметы.

По этому делу признаны потерпевшими 10 человек. Задержанным же предъявлено обвинение, им избрали различные меры пресечения. Сейчас следователи проводят мероприятия, направленные на выявление всех эпизодов случившегося.

Россиян ранее предупредили о новой схеме мошенничества с фейковыми фотосессиями. Так, злоумышленники под видом начинающих фотографов выходят на контакт с моделями в соцсетях и предлагают свои услуги на выгодных условиях, в рамках которых жертве нужно лишь оплатить аренду студии и услуги стилиста.

После этого аферисты высылают ссылки на сайты якобы проверенных студий и предлагают согласовать дату съемки. Во время оплаты сайт перенаправляет человека на другой домен, где после ввода данных карты и подтверждения оплаты посредством кода в СМС мошенники получают нужные им сведения о жертве и выводят средства с чужого счета.

