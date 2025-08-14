Новости мира: военнослужащий погиб во время тушения пожара в Черногории

В Черногории пожар охватил прибрежные города страны. Армия, полиция и экстренные службы приступили к ликвидации огня. Задействовали и пожарную авиацию. Из Хорватии прилетел специально оборудованный самолет для тушения. Во время борьбы с пламенем один военнослужащий погиб, еще один получил серьезнейшие травмы.

В Неаполе, на юге Италии, загорелись склоны вулкана Везувий. Авиация тушит пожары уже на протяжении четырех дней. В стране приостановили железнодорожное сообщение.

В Греции в городе Патрах пожары привели к эвакуации более чем 7 000 человек. Усугубляет ситуацию 40-градусная жара.

