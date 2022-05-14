В Иране начались протесты из-за роста цен на продукты

Люди, разозленные стремительным ростом цен на продукты, вышли на улицы Ирана и начали громить магазины. Демонстранты требуют отправить в отставку президента страны.

Полиция применила слезоточивый газ, но это не остановило протестующих. Погромы на улицах Тегерана продолжаются уже двое суток. Помимо смены власти, люди требуют восстановить субсидии на покупку продуктов и создать новые рабочие места в стране. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.