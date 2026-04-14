Уголовное дело завели после аварии в Люберцах, где погибли 2 человека. Об этом сообщили в управлении МВД по Московской области.

Инцидент произошел утром 14 апреля. Водитель фуры на скорости въехал в "Газель", которая стояла на дороге после поломки. В результате один из участников погиб на месте, еще один пострадавший – в машине скорой помощи.

Несколько часов движение в районе ЧП было затруднено. Сейчас оно восстановлено.