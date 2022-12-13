Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

11:15

Происшествия

Мигранты устроили массовую драку на сортировочном пункте Ozon в Екатеринбурге

Мигранты устроили массовую драку на сортировочном пункте Ozon в Екатеринбурге

В столичном метро задержали серийного вора

Бельгийская полиция начала расследовать дело о коррупции на ЧМ-2022 в Катаре

Новости регионов: восемь детей отравились на уроке химии в Красноярском крае

Москвичам показали кадры с последствиями непогоды

СК РФ подтвердил задержание сварщика и прораба по делу о пожаре в ТЦ "Мега Химки"

Украинские диверсанты подорвали мост в пригороде Мелитополя

Скорая помощь опрокинулась из-за ДТП на Можайском шоссе

Новости последнего часа: полицейские задержали сбившего двух пешеходов в Москве

"Рейд 112": поножовщина произошла на улице Маросейке в Москве

В Екатеринбурге мигранты устроили массовую драку на сортировочном пункте Ozon. Видео драки попало в Сеть.

На кадрах видно, как словесный конфликт перерастает в силовой. Причиной драки стала ситуация, когда сотрудники мешали друг другу выйти после смены, так как спешили на автобусы. В пресс-службе МВД Екатеринбурга заявили, что внимательно изучат появившиеся в Сети видео и установят всех участников конфликта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика