Мигранты устроили массовую драку на сортировочном пункте Ozon в Екатеринбурге

В Екатеринбурге мигранты устроили массовую драку на сортировочном пункте Ozon. Видео драки попало в Сеть.

На кадрах видно, как словесный конфликт перерастает в силовой. Причиной драки стала ситуация, когда сотрудники мешали друг другу выйти после смены, так как спешили на автобусы. В пресс-службе МВД Екатеринбурга заявили, что внимательно изучат появившиеся в Сети видео и установят всех участников конфликта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.