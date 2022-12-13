Спасатели второй день ищут пропавшего в горах Сочи туриста

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

В горах Сочи пропал турист, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ.

Уже второй день мужчину ищут поисковые группы совместно со специалистами Кубань-Спас и городской службой спасения.

В поход к хребтам Алек и Ажек 40-летний житель Сочи отправился со своим приятелем 9 декабря. В какой-то момент мужчины решили разделиться и пойти по разным маршрутам. Вернуться оба должны были 11 декабря, однако пропавший на связь после этого не вышел. Известно, что он отправился в район горы Семеновский Шпиль через хребет Алек.

Поисковые группы обследуют горно-лесную местность в районе хребтов Алек, Ажек, Иегош и их отрогов. Группа в спасательных службах не регистрировалась.

Ранее служащие Росгвардии спасли семерых человек в Керченском проливе. Во время первого инцидента группу отдыхающих из трех человек на самодельном плоту унесло от берега. Росгвардейцы отправились им на помощь на спасательном катере "СКАТ" и доставили людей на берег. Чуть позже с другой группой отдыхающих произошел аналогичный случай.

Также была спасена одна пожилая женщина. В районе Молодежного пляжа она запуталась в рыболовной сети и чуть не утонула, однако военнослужащим удалось оперативно вытащить ее из воды.

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