В МЧС подтвердили взрыв газа в гостинице в Геленджике и гибель одного человека

В гостинице Геленджика взорвался бытовой газ, что привело к гибели одного человека, сообщили в МЧС.

По их данным, один человек погиб, еще пятеро пострадали. Некоторые из них находятся в реанимации, в том числе один ребенок, рассказали медики.

Утром стало известно, что в частной четырехэтажной гостинице на улице Советской произошел взрыв. На место оперативно прибыли экстренные службы и скорая помощь. Также к гостинице отправились следователи.

После произошедшего из здания отеля эвакуировали 50 человек. Всего в ликвидации последствий привлекли 40 человек и 14 единиц техники. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.