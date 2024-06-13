Новости регионов: канатная дорога остановилась на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи

Десятки туристов оказались заперты в кабинках канатной дороги на "Розе Хутор". Оперативно восстановить движение не удалось. Новые билеты на воздушный путь пока не продают. Причины экстренной остановки дороги пока неизвестны. Некоторые туристы сообщают, что один раз ее все-таки запустили, но почти сразу она снова остановилась.

Тем временем в Тюмени мальчик на квадроцикле сбил женщину и ребенка. По неизвестной причине машина, ехавшая прямо, резко повернула и наехала на прохожих. Известно, что квадроцикл юный тюменец взял напрокат.

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