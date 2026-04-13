Новости регионов: в Петербурге загорелся доходный дом банкира Генриха Блокка

В Санкт-Петербурге загорелся доходный дом банкира Генриха Блокка на Невском проспекте. Площадь пожара достигла 600 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. Пожар удалось локализовать.

В Дагестане спасли женщину с ребенком, которых накрыла лавина. По данным СМИ, мать и дочь провели под снегом более 8 часов. Пострадавших доставили в больницу, по факту схода лавины проводится проверка.

