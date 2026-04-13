В Москве возбуждено дело против девушки, сделавшей из кулича чашу для кальяна

Дело об оскорблении чувств верующих завели в Москве на девушку, которая сделала из кулича чашу для кальяна. Подозреваемая работает в одном из баров столицы и сама выложила в соцсети видео и фото процесса.

На публикацию обратили внимание государственные СМИ, а затем и Следственный комитет.

Максимальный срок наказания по статье не включает лишение свободы. Тем не менее санкции все же предполагаются – обязательные либо исправительные работы или штраф до 300 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.