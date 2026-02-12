12 февраля, 07:45Происшествия
Новости мира: число жертв циклона "Гезани" на Мадагаскаре возросло до 31
На Мадагаскаре продолжает расти число жертв циклона "Гезани". По последним данным, погиб 31 человек, еще 36 ранены. Стихия нанесла удар по восточному побережью острова, оставив без жилья и имущества 250 тысяч жителей.
Юг Испании оказался во власти шторма "Марта". Аномальные дожди и ветер с порывами до 120 километров в час обрушились на провинцию Кордова в Андалусии. Во многих поселках дома затопило по самую крышу, нарушены электроснабжение и связь.
