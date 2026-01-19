Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 января, 07:15

Происшествия

Грузовик протаранил легковое авто на СВХ

Грузовик протаранил легковое авто на СВХ

Грузовик снес пешеходный мост на трассе "Дон" в Ростовской области

Движение на МКАД восстановлено после аварии с опрокидыванием автомобиля

Ледяная глыба упала на детскую коляску на юго-востоке Москвы

Новости регионов: в Бугульме женщина выпала из кабины обрушившегося крана

Мать ребенка, на которую в Москве упала глыба льда, прокомментировала инцидент

СК возбудил дело после падения наледи на коляску с ребенком в Москве

Дети сбросили глыбу льда с моста на машину в Москве

Наледь упала с крыши на коляску с младенцем на юго-востоке Москвы

Прокуратура устанавливает обстоятельства падения наледи на коляску с младенцем в Москве

На Северо-Восточной хорде (СВХ) произошла авария. Недалеко от пересечения с 8-й улицей Соколиной Горы грузовик протаранил стоявшее легковое авто. Какое-то время несколько полос на трассе были перекрыты, было затруднено движение в сторону Щелковского шоссе.

К текущей минуте оперативные службы завершили работы на месте происшествия. Поврежденные автомобили эвакуировали, движение восстановлено. По предварительным данным очевидцев, в результате ДТП есть погибшие. Официальная информация о пострадавших ожидается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПгородвидеоДарья ЕрмаковаМитя Козачинский

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

Как может поменяться турецкая система "все включено"?

Специалисты предлагают перейти на модель с выбором только нужных опций

Однако эксперты уверены: система "все включено" не подвергнется кардинальному пересмотру

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам повышений заработных плат в 2026 году?

Прогнозы по зарплате свидетельствуют о значительном замедлении темпов ее роста

В 2026 году увеличение может сократиться примерно на треть по сравнению с 2025-м

Читать
закрыть

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика