Грузовик протаранил легковое авто на СВХ

На Северо-Восточной хорде (СВХ) произошла авария. Недалеко от пересечения с 8-й улицей Соколиной Горы грузовик протаранил стоявшее легковое авто. Какое-то время несколько полос на трассе были перекрыты, было затруднено движение в сторону Щелковского шоссе.

К текущей минуте оперативные службы завершили работы на месте происшествия. Поврежденные автомобили эвакуировали, движение восстановлено. По предварительным данным очевидцев, в результате ДТП есть погибшие. Официальная информация о пострадавших ожидается.

