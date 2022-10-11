Прохожая упала под асфальт в центре Казани

В центре Казани произошло чрезвычайное происшествие. Девушка стояла у пешеходного перехода, когда асфальт под ее ногами провалился. Однако ее удалось спасти.

Рядом оказался майор МЧС Самат Курмангалиев. Он скоординировал прохожих и вместе с ними вытащил пострадавшую на поверхность. Девушка отделалась синяками и ссадинами. Под тротуаром образовалась пустота, поэтому грунт просел вместе с асфальтом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.