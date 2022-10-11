Охрану мостов Владивостока усилили после взрыва на Крымском мосту

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Охрану мостов усилили во Владивостоке после взрыва, который произошел на Крымском мосту 8 октября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на областное министерство транспорта.

"На сегодняшний день на объектах ведется круглосуточная охрана с применением инженерно-технических средств. Проводится ежедневный осмотр подразделением ФГУП УВО Минтранса России, увеличена частота осмотров объектов. Усилен пропускной и внутриобъектовый режим", – рассказал представитель министерства.

Он уточнил, что дополнительные меры безопасности были предприняты в отношении моста на острове Русский и Золотого моста.

8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн проходившего мимо поезда, а также частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. Погибли три человека.

Судоходство в Керченском проливе, несмотря на ЧП, не ограничивалось. Тогда как движение непосредственно по самому мосту было полностью перекрыто. Первые автомобили поехали после 16:00 субботы, железнодорожное сообщение было восстановлено примерно спустя час после происшествия.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". По словам главы СК Александра Бастрыкина, личности подозреваемых в подготовке взрыва уже установлены. Кроме того, СК установил маршрут движения подорвавшегося на мосту грузовика. Это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодар.



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