Роспотребнадзор проверит сведения о массовом отравлении россиян в Турции

Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Турции из-за жалоб россиян на массовое отравление в пятизвёздочном отеле в Аланье. Туристы сообщают о неприятном запахе еды и воды, антисанитарии в ресторане, грязных бассейнах и плесени в номерах.

Российский союз туриндустрии отметил, что большинство туроператоров уже не сотрудничают с этим отелем, а туристы бронируют его самостоятельно через агрегаторы. Юристы советуют пострадавшим собирать фото и видеодоказательства, брать справки у врачей и обращаться в суд.

