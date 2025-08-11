Форма поиска по сайту

11 августа, 22:30

Происшествия

Роспотребнадзор проверит сведения о массовом отравлении россиян в Турции

Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Турции из-за жалоб россиян на массовое отравление в пятизвёздочном отеле в Аланье. Туристы сообщают о неприятном запахе еды и воды, антисанитарии в ресторане, грязных бассейнах и плесени в номерах.

Российский союз туриндустрии отметил, что большинство туроператоров уже не сотрудничают с этим отелем, а туристы бронируют его самостоятельно через агрегаторы. Юристы советуют пострадавшим собирать фото и видеодоказательства, брать справки у врачей и обращаться в суд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

