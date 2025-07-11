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11 июля, 22:30

Происшествия

В Дагестане арестован директор предприятия ЖКХ по делу о массовом отравлении водой

В Дагестане арестован директор предприятия ЖКХ по делу о массовом отравлении водой

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В Дагестане арестован директор предприятия ЖКХ по делу о массовом отравлении людей водой.

Случаи начали регистрировать еще 7 июля среди жителей нескольких сел, к врачам обратились 372 человека, в том числе 357 детей. У всех выявили кишечную инфекцию, госпитализированы 97 пациентов.

По предварительным данным, все отравившиеся пили водопроводную воду. Систему водоснабжения в настоящее время обеззараживают, а питьевую воду жителям развозят в цистернах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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