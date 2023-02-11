Адвокат Болдуина требует пересмотреть обвинения по делу о гибели коллеги

Адвокат Алека Болдуина требует пересмотреть обвинения по делу о гибели коллеги по съемкам. Защита актера настаивает на юридической ошибке, которая противоречит Конституции США.

Прокурор потребовал наказать актера за безрассудное пренебрежение безопасностью. В этом случае Болдуину грозит до пяти лет тюрьмы. Однако, по словам адвоката, на момент инцидента такой версии закона еще не существовало. Поэтому Болдуина могут обвинять только в халатности. Максимальное наказание в таком случае 1,5 года тюрьмы и штраф 5 тысяч долларов.

В октябре 2021 года стало известно о том, что на съемках фильма с Алеком Болдуином застрелили оператора и ранили режиссера. Инцидент произошел в Нью-Мексико на съемках одной из сцен. Актеры должны были стрелять холостыми патронами, однако пуля и осколки задели двоих человек.

В сентябре прошлого года руководство фильма "Ржавчина" не признало ответственность за стрельбу на площадке. Компания заявила, что полагалась на независимых подрядчиков, а именно – на оружейника Ханну Гутьеррес-Рид.



