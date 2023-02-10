Число жертв землетрясений в Турции достигло почти 20 тысяч

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Количество погибших в результате серии землетрясений в Турции достигло 19 875 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям страны.

Между тем количество пострадавших к настоящему времени оценивается в 79 717 человек.

Мощное землетрясение произошло в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 почувствовали в 04:17 по московскому времени. После этого были отмечены и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

В связи с трагедией в стране объявлен общенациональный траур, который продлится до 12 февраля. Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил область землетрясения зоной ЧС и ввел в ней чрезвычайное положение на три месяца.



Посольство Турции в Москве начало принимать гумпомощь для пострадавших от землетрясения

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