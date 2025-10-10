Форма поиска по сайту

Новости

Новости

10 октября, 19:30

Происшествия

Новости регионов: трое подростков пострадали при зацепинге в Наро-Фоминске

Мужчину, преследовавшего девушку, задержали у столичного вуза

Строительные леса обрушились рядом со станцией метро "Каширская"

Владимир Путин заявил о скором завершении расследования крушения самолета в Азербайджане

Сотрудники Росгвардии задержали москвича за преследование студентки

Новости регионов: ураганный ветер до 40 м/с обрушился на Курильские острова

Новости мира: молодежь вышла на массовый митинг в Мадагаскаре

Новости регионов: массовое ДТП произошло на трассе Р-243 в Кировской области

Жители микрорайона Центрального в Новых Ватутинках несколько часов просидели без света

Подача электричества восстановлена в жилом районе Новые Ватутинки в ТиНАО

В Наро-Фоминске трое подростков-зацеперов сорвались с движущейся электрички. По предварительным данным, один мальчик погиб, девочка получила тяжелые травмы с ампутацией руки, еще один подросток находится в тяжелом состоянии. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

В Красноярском крае продолжаются поиски семьи Усольцевых, пропавшей 28 сентября во время похода в лес. К операции подключены квадрокоптеры. Следственный комитет рассматривает несчастный случай как основную версию случившегося.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

