Новости регионов: трое подростков пострадали при зацепинге в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске трое подростков-зацеперов сорвались с движущейся электрички. По предварительным данным, один мальчик погиб, девочка получила тяжелые травмы с ампутацией руки, еще один подросток находится в тяжелом состоянии. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

В Красноярском крае продолжаются поиски семьи Усольцевых, пропавшей 28 сентября во время похода в лес. К операции подключены квадрокоптеры. Следственный комитет рассматривает несчастный случай как основную версию случившегося.

