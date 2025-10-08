Форма поиска по сайту

Новости

08 октября, 16:30

Происшествия

Новости регионов: в Екатеринбурге столкнулись автомобили Lamborghini и Mercedes

В Екатеринбурге столкнулись два премиум-автомобиля – Lamborghini и Mercedes. По данным местных СМИ, за рулем итальянского спорткара находилась жена владельца автопарка элитных машин. Это уже второе ДТП в их семье за месяц. Несмотря на сильные повреждения авто, пострадавших нет.

В Санкт-Петербурге убили известного архитектора Александра Супоницкого, спроектировавшего станции метро "Горьковская", "Фрунзенская" и "Парк Победы". Его расстрелял сосед, с которым у мужчины был давний конфликт. После убийства злоумышленник покончил с собой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияДТПрегионывидеоНаталия Шкода

