Новости регионов: в Екатеринбурге столкнулись автомобили Lamborghini и Mercedes

В Екатеринбурге столкнулись два премиум-автомобиля – Lamborghini и Mercedes. По данным местных СМИ, за рулем итальянского спорткара находилась жена владельца автопарка элитных машин. Это уже второе ДТП в их семье за месяц. Несмотря на сильные повреждения авто, пострадавших нет.

В Санкт-Петербурге убили известного архитектора Александра Супоницкого, спроектировавшего станции метро "Горьковская", "Фрунзенская" и "Парк Победы". Его расстрелял сосед, с которым у мужчины был давний конфликт. После убийства злоумышленник покончил с собой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.