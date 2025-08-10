Форма поиска по сайту

10 августа, 14:30

Происшествия

Новости регионов: пожар в Краснодарском крае произошел возле АЗС

В Краснодарском крае загорелся камыш возле автозаправочной станции. Пламя быстро распространилось по полю. На месте работают пожарные расчеты и другие оперативные службы.

Казань накрыл сильный ливень с градом. На улицах образовались глубокие лужи, автомобили буквально плывут по дорогам. В одном из торговых центров протекла крыша. По прогнозам, дождь не прекратится еще несколько часов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

