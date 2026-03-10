В Сириусе пенсионерка чуть не отдала мошенникам 1,5 кг слитков золота

В Сириусе пенсионерка чуть не отдала мошенникам 1,5 килограмма слитков золота 999-й пробы. Преступление помог предотвратить сосед, который обратил внимание на странное поведение женщины.

Оказалось, что аферисты заставили пенсионерку купить золотые слитки, стоимость которых составляла примерно 20 миллионов рублей. Забрать слитки должна была еще одна пострадавшая от противоправных действий злоумышленников, которая ради этого прилетела в Москву. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

