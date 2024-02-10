Новости регионов: в Казани загорелась автомойка, расположенная рядом с АЗС

В Казани загорелась автомойка, расположенная рядом с заправочной станцией. Огонь быстро потушили, во время ЧП никто не пострадал. Отмечается, что машин в момент возгорания на автомойке не было.

В Грозном спасатели разобрали стену, чтобы вытащить собаку. Пес застрял между двумя магазинами и выбраться самостоятельно не смог. Прохожие услышали пронзительный вой и вызвали МЧС. Сообщается, что животное находится в безопасности.

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