Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 12:00

Происшествия

Новости регионов: в Казани загорелась автомойка, расположенная рядом с АЗС

Новости регионов: в Казани загорелась автомойка, расположенная рядом с АЗС

Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту пожара на улице Черняховского

Новости мира: землетрясение магнитудой 6,3 произошло у Гавайских островов

"Безопасный город": от действий лжепродюссера пострадали несколько моделей

"Безопасный город": жители Москвы стали реже попадать в аварии

Названа основная версия причины пожара в жилом доме на севере Москвы

Кондитерская фабрика загорелась на востоке Москвы

Неправильная работа системы обогрева кровли стала причиной пожара в доме на севере Москвы

Стая бродячих собак напала на ребенка в Иркутской области

Мужчина открыл огонь по продавцам на рынке в Грузии

В Казани загорелась автомойка, расположенная рядом с заправочной станцией. Огонь быстро потушили, во время ЧП никто не пострадал. Отмечается, что машин в момент возгорания на автомойке не было.

В Грозном спасатели разобрали стену, чтобы вытащить собаку. Пес застрял между двумя магазинами и выбраться самостоятельно не смог. Прохожие услышали пронзительный вой и вызвали МЧС. Сообщается, что животное находится в безопасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожаррегионывидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика