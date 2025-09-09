РСТ дал рекомендации российским туристам в Непале, где вспыхнули беспорядки

Российский союз туриндустрии (РСТ) рекомендовал соотечественникам избегать мест протестов в Непале и следовать указаниям местных властей.

По данным СМИ, ситуация в стране вышла из-под контроля. В Катманду протестующие подожгли резиденцию премьера и напали на вице-премьера. Они ворвались в правительственный комплекс и добились отмены запрета на социальные сети. Армия эвакуировала власти, премьер подал в отставку.

По официальной информации, погибли 22 человека, около 500 получили ранения. Россиян среди них нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.