09 сентября, 14:30Происшествия
РСТ дал рекомендации российским туристам в Непале, где вспыхнули беспорядки
Российский союз туриндустрии (РСТ) рекомендовал соотечественникам избегать мест протестов в Непале и следовать указаниям местных властей.
По данным СМИ, ситуация в стране вышла из-под контроля. В Катманду протестующие подожгли резиденцию премьера и напали на вице-премьера. Они ворвались в правительственный комплекс и добились отмены запрета на социальные сети. Армия эвакуировала власти, премьер подал в отставку.
По официальной информации, погибли 22 человека, около 500 получили ранения. Россиян среди них нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.