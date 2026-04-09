СК начал разбирательство в обстоятельствах смерти москвички на улице Лобачевского

Следователи разбираются в обстоятельствах смерти москвички на улице Лобачевского. По одной из версий, она могла погибнуть под воздействием мошенников. Ее знакомые рассказали, что в последнее время женщина вела себя странно. Она увлекалась непонятными практиками.

Как сообщили СМИ, есть версия, что гибель наступила в результате удара при падении с большой высоты. Погибшей оказалась 35-летняя девушка Неля, предварительно, жена бизнесмена Айрата Аллаярова. По данным СМИ, муж женщины ушел из дома за час до трагедии, а дверь в квартиру была закрыта изнутри.

