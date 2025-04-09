Новости мира: крупный блэкаут произошел в Грузии

Крупнейшие города Грузии остались без электричества. В темноту погрузились Тбилиси, Кутаиси, Поти, Рустави и Батуми. По сообщениям местных СМИ, причиной блэкаута стала крупная авария, из-за которой местные власти экстренно переводят объекты инфраструктуры на аварийные источники электроснабжения. Устранить последствия ЧП обещают в ближайшие часы.

Тем временем специалисты компании Magellan опубликовали новые 3D-снимки Титаника. Лайнер, затонувший более века назад и лежащий на глубине около 4 километров сняли с новых ракурсов, что позволило экспертам узнать новые подробности катастрофы легендарного корабля. Например, в носовой части судна был обнаружен открытый паровой клапан – это говорит о том, что экипаж до последнего не отключал генераторы и подавал в системы Титаника электричество. Это позволило спускать на воду спасательные шлюпки. Кроме того, в зоне разлома между носовой и кормовой частями найдены котельные установки, некоторые из которых деформированы внутрь. Это признак того, что они продолжали работать в момент затопления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.