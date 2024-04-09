Новости мира: из-за шторма "Пьеррик" на северо-западе Франции началось наводнение

На северо-западе Франции, в регионе Бретань началось прибрежное наводнение из-за шторма "Пьеррик". Волны накрывают с крышей дома на набережной. По сообщениям специалистов, они не намного ниже "волн десятилетия", зарегистрированных в марте вдоль западного побережья. При этом местные жители пока не спешат эвакуироваться.

Тем временем Ватикан выступил против абортов, суррогатного материнства и смены пола. Об этом говорится в новом программном заявлении папы Римского. Согласно мнению Франциска, еще не родившийся человек является священным и неприкосновенным. При этом в документе подчеркивается, что Ватикан против любой дискриминации, в том числе из-за сексуальной ориентации.

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