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09 апреля, 18:15

Происшествия

В отношении должностных лиц США и стран НАТО завели уголовное дело в России

В отношении должностных лиц США и стран НАТО завели уголовное дело в России

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СК РФ возбудил уголовное дело в отношении высших должностных лиц США и стран НАТО. По версии следствия, деньги для террористов поступали через компанию, которая находится на территории Украины, с 2014 по 2019 год в совет директоров компании входил сын нынешнего президента США Хантер Байден.

По словам официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, преступников финансировали через нефтегазовую компанию Burisma Holdings. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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