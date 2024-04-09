В отношении должностных лиц США и стран НАТО завели уголовное дело в России

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении высших должностных лиц США и стран НАТО. По версии следствия, деньги для террористов поступали через компанию, которая находится на территории Украины, с 2014 по 2019 год в совет директоров компании входил сын нынешнего президента США Хантер Байден.

По словам официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, преступников финансировали через нефтегазовую компанию Burisma Holdings. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.