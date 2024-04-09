СК завел дело о финансировании терроризма должностными лицами США и НАТО

Следственный комитет завел дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО. Установлено, что денежные средства, поступавшие через коммерческие организации, на протяжении последних лет использовались для осуществления терактов в РФ и за ее пределами.

Речь идет, в частности, о нефтегазовой компании Burisma Holdings, действующей на территории Украины. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.