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Новости

09 апреля, 16:45

Происшествия

СК завел дело о финансировании терроризма должностными лицами США и НАТО

СК завел дело о финансировании терроризма должностными лицами США и НАТО

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Следственный комитет завел дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО. Установлено, что денежные средства, поступавшие через коммерческие организации, на протяжении последних лет использовались для осуществления терактов в РФ и за ее пределами.

Речь идет, в частности, о нефтегазовой компании Burisma Holdings, действующей на территории Украины. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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