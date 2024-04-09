Новости регионов: пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" отложили на сутки

Пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный отложен как минимум на сутки. Ракета должна была впервые стартовать с Восточного и вывести на орбиту разгонный блок "Орион" с испытательной полезной нагрузкой. Причиной отмены старта стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока. Об этом сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.

Уровень реки Урал в Орске снизился на 35 сантиметров. Однако затопленными остаются почти 7 тысяч домов, а порядка 2,5 тысячи человек находятся в пунктах временного размещения. Там стартовала вакцинация жителей против гепатита А, что поможет избежать вспышки болезни в случае, если из-за паводков вирус попадет в водопроводную систему города.

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