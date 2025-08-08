Почти 5 млн руб украли из отделения "Почты России" в Царицыне

Почти 5 миллионов рублей вынесли налетчики из отделения "Почты России" на улице Медиков в Царицыне. По данным прокуратуры Москвы, двое в масках, вооруженные пистолетом, зашли в здание и начали угрожать сотруднику. Они скрылись как только получили деньги.

Полиция ведет поиски. На месте преступления работают оперативные службы. В "Почте России" рассказали, что сотрудники не пострадали. Украденные деньги застрахованы, и все обязательства перед клиентами компания выполнит.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

