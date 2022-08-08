Стали известны предварительные причины образования радужного пятна на Москве-реке у Крымского моста. По одной из версий, загрязнение возникло из-за того, что катер пробил бензобак и пятно расползалось по его маршруту на расстоянии трех километров.

По словам очевидцев, находиться рядом с водой в этом месте тяжело из-за сильного и едкого запаха. Межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку. Там также установили специальное заграждение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.