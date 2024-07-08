Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июля, 23:15

Происшествия

Фитнесс-центр в ВАО закрылся за один день без предупреждения

Фитнесс-центр в ВАО закрылся за один день без предупреждения

Правоохранители задержали предполагаемых криптомошенников в Московском регионе

Новости регионов: спасатели локализовали природный пожар под Туапсе

Новости мира: вулкан Этна выбросил столб пепла и газа на высоту около 5 километров

Новости регионов: проливные дожди затопили Новосибирск

Новости регионов: пожар на склоне горы в Туапсе охватил 3 тыс "квадратов"

Один человек пострадал в ДТП на МСД

Новости регионов: в Дербенте загорелась крыша дома

ДТП произошло на внутренней стороне на 63-м км МКАД

Новости регионов: в Удмуртии затопило ледовый дворец

Фитнесс-центр на улице Юности в ВАО закрылся за один день без предупреждения. По словам клиентов, тренажеры вывезли ночью за несколько часов. Многие горожане заплатили за годовые абонементы и персональные тренировки, которые еще не использовали. При этом деньги владельцы спортивного клуба не вернули. Однако обещали разрешить вопрос в течение 120 дней.

На месте старого цента появится новый с другими владельцами. Они планируют сделать ремонт до конца лета и открыть фитнесс-центр уже в сентябре. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоЕкатерина КузнеченковаВиктория Коннова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика