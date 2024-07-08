Фитнесс-центр в ВАО закрылся за один день без предупреждения

Фитнесс-центр на улице Юности в ВАО закрылся за один день без предупреждения. По словам клиентов, тренажеры вывезли ночью за несколько часов. Многие горожане заплатили за годовые абонементы и персональные тренировки, которые еще не использовали. При этом деньги владельцы спортивного клуба не вернули. Однако обещали разрешить вопрос в течение 120 дней.

На месте старого цента появится новый с другими владельцами. Они планируют сделать ремонт до конца лета и открыть фитнесс-центр уже в сентябре. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

