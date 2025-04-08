Новости мира: пожар произошел на территории завода в Париже

В Париже более сотни спасателей направились к территории завода по переработке отходов, где произошел сильный пожар. Распространение пламени удалось остановить, но специалисты опасаются, что здание одного из цехов может рухнуть. Причиной возгорания, по предварительным данным, стал взрыв нескольких емкостей с газом. При этом спасатели отмечают, что густые клубы дыма, поднимающиеся над французской столицей, не токсичны и не представляют угрозы для людей.

В США 20 человек стали жертвами торнадо и наводнений. Среди погибших есть дети. Ливни привели к разрушительным наводнениям в центральной части страны. Десятки тысяч американцев остались без электричества. Шторм постепенно стихает, но ситуация сразу в нескольких штатах остается сложной.

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