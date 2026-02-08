Исполнитель покушения на генерала Алексеева доставлен в Россию из ОАЭ

Угрозы жизни генерала Владимира Алексеева, раненого в результате покушения, больше нет. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное. Главный подозреваемый, 66-летний Владимир Корба, был задержан в Объединенных Арабских Эмиратах и экстрадирован в Россию.

По версии следствия, Корба прибыл в Москву по заданию украинских спецслужб и произвел три выстрела из пистолета с глушителем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.