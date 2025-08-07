Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 августа, 11:30

Происшествия

Новости регионов: мост в краснодарском селе смыло паводком

Новости регионов: мост в краснодарском селе смыло паводком

Автомобиль врезался в столб на юге Москвы

Новости регионов: в Иркутской области медведи напали на пастуха

Новости мира: в Китае обрушился мост в туристической зоне

На Новорязанском шоссе в Люберцах насмерть сбили пешехода

На южном склоне Эльбруса сошел сель

"Московский патруль": СК взял на контроль ситуацию с выдачей кредитов под залог имущества

"Московский патруль": в Электростали задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве

"Московский патруль": пассажир столичного метро напал с ножом на сотрудника охраны

"Московский патруль": водитель Infiniti протаранил пять машин на северо-западе столицы

В селе Лермонтово Краснодарского края паводком смыло единственный автомобильный мост. Сейчас на другой берег жители переправляются на лодках или объезжают около шести километров. Власти пытаются организовать проезд через территорию санатория для экстренных служб.

В Казани на пешеходном переходе автомобиль сбил трех школьников. Пострадали две девочки 12 и 14 лет, а также 12-летний мальчик. Двое детей находятся в больнице. Водитель с места аварии скрылся. Позже стало известно, что за рулем находился глава Союза художников Татарстана Альберт Шиабиев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПрегионывидеоМария РыбаковаИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика