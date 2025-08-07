Новости регионов: мост в краснодарском селе смыло паводком

В селе Лермонтово Краснодарского края паводком смыло единственный автомобильный мост. Сейчас на другой берег жители переправляются на лодках или объезжают около шести километров. Власти пытаются организовать проезд через территорию санатория для экстренных служб.

В Казани на пешеходном переходе автомобиль сбил трех школьников. Пострадали две девочки 12 и 14 лет, а также 12-летний мальчик. Двое детей находятся в больнице. Водитель с места аварии скрылся. Позже стало известно, что за рулем находился глава Союза художников Татарстана Альберт Шиабиев.

