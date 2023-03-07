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07 марта, 19:15

Происшествия

Спасатели ликвидировали пожар в здании ГУ МВД Москвы на Петровке

Спасатели ликвидировали пожар в здании ГУ МВД Москвы на Петровке

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В Главном управлении МВД на улице Петровке произошел пожар. Возгорание началось на третьем этаже здания, находящегося на реконструкции. На данный момент огонь уже потушен, сообщили экстренные службы города.

По их данным, пять человек эвакуировались самостоятельно, сведений о пострадавших не поступало. По предварительной информации, там загорелись стройматериалы в одном из кабинетов. После этого в здании было зафиксировано сильное задымление.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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