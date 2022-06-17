Блогершу Лерчик оштрафовали на 20 тыс рублей за организацию фан-встречи

Блогершу Лерчик оштрафовали на 20 тысяч рублей. Дело в том, что она организовала фан-встречу со своими подписчиками, которых собралось около тысячи на Патриарших прудах.

В итоге толпа перегородила улицу и сильно шумела. Сама блогерша пыталась оправдываться, что и не думала, что придет так много людей. Однако ей пришлось заплатить штраф за свою популярность.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

