06 ноября, 12:15Происшествия
Шесть пассажиров маршрутного такси пострадали в ДТП на Ленинградском шоссе
Шесть пассажиров маршрутного такси пострадали в результате столкновения с автобусом на Ленинградском шоссе. По предварительной информации, маршрутка врезалась в автобус, когда тот стоял на остановке общественного транспорта.
Все пострадавшие были доставлены в больницу. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и ГАИ, которые устанавливают точные обстоятельства ДТП и устраняют его последствия.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.