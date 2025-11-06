Шесть пассажиров маршрутного такси пострадали в ДТП на Ленинградском шоссе

Шесть пассажиров маршрутного такси пострадали в результате столкновения с автобусом на Ленинградском шоссе. По предварительной информации, маршрутка врезалась в автобус, когда тот стоял на остановке общественного транспорта.

Все пострадавшие были доставлены в больницу. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и ГАИ, которые устанавливают точные обстоятельства ДТП и устраняют его последствия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.