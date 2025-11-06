Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 ноября, 12:15

Происшествия

Шесть пассажиров маршрутного такси пострадали в ДТП на Ленинградском шоссе

Шесть пассажиров маршрутного такси пострадали в ДТП на Ленинградском шоссе

Новости мира: чрезвычайная ситуация объявлена в южном и западном Уэльсе из-за наводнения

Новости регионов: автобус столкнулся с грузовым поездом в Хабаровске

Автобус и маршрутка столкнулись на Ленинградском шоссе в Москве

Новости мира: взрыв на химическом заводе произошел в американском штате Миссисипи

Полицейские спасли школьника в Финском заливе у Яхтенного моста

Новости регионов: крупный пожар произошел в Ростове-на-Дону

"Московский патруль": деятельность "деревенской фермы" пресечена в одной из квартир Москвы

"Московский патруль": росгвардейцы задержали нарушителя общественного порядка в столице

"Московский патруль": военный суд начал рассматривать дело об убийстве генерала Кириллова

Шесть пассажиров маршрутного такси пострадали в результате столкновения с автобусом на Ленинградском шоссе. По предварительной информации, маршрутка врезалась в автобус, когда тот стоял на остановке общественного транспорта.

Все пострадавшие были доставлены в больницу. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и ГАИ, которые устанавливают точные обстоятельства ДТП и устраняют его последствия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПгородвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика