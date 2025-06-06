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06 июня, 11:45

Происшествия

Новости регионов: 22 человека пострадали в результате ДТП под Хабаровском

Новости регионов: 22 человека пострадали в результате ДТП под Хабаровском

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Школьный автобус перевернулся под Хабаровском. В салоне были 30 детей, которые ехали на экскурсию в зоосад. По предварительным данным, авария произошла из-за отказа тормозов. В больницу обратились 22 человека, в том числе трое взрослых.

Сотрудники МЧС продолжают работы по ликвидации разлива нефти в Керченском проливе. С момента происшествия очищено более 550 километров береговой полосы. Спасатели и волонтеры собрали чуть более 150 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Также сбор мазута продолжается в прибрежных зонах Анапы и Темрюка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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