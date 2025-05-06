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Новости

06 мая, 18:15

Происшествия

Новости регионов: в Свердловской области загорелся завод по обработке цветных металлов

Новости регионов: в Свердловской области загорелся завод по обработке цветных металлов

Собянин сообщил о ликвидации двух беспилотников, направлявшихся к Москве

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на заводе в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском загорелся цех по производству металлического порошка

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В городе Каменске-Уральском в Свердловской области загорелся завод по производству металлического порошка. Огонь охватил кровлю здания. Площадь пожара составила больше тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по региону. Пламя уже потушили, пожарные ведут проливку и разборку сгоревших конструкций. По предварительным данным, никто не пострадал. До прибытия сотрудников МЧС из здания самостоятельно эвакуировались восемь человек. На работу завода пожар не повлиял.

В Брянской области обнаружили нелегальные узлы связи, которые использовали телефонные мошенники из-за рубежа. Точки ликвидированы. Полиция задержала четверых жителей региона, которые обеспечивали их работу. По данным МВД России, несколько месяцев они по указанию анонимных кураторов обслуживали специальное оборудование. С его помощью велась переадресация звонков с подменой абонентских номеров. С них иностранные аферисты звонили жертвам и выманивали деньги. С брянскими помощниками расплачивались криптовалютой. При обысках у них обнаружили более семи тысяч сим-карт и полсотни мобильных телефонов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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