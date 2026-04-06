Машины унесло из-за прорыва дамбы в Дербентском районе Дагестана

В Дербентском районе Дагестана после сильных осадков прорвало дамбу. Мощным течением унесло несколько машин. Кроме того, произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения.

По последним данным, найдено тело девочки 5–6 лет. Это уже третья жертва наводнения. Продолжаются поиски женщины. В ряде городов и районов, включая Махачкалу, из подтопленных домов эвакуировали людей.

