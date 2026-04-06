Для мониторинга наводнения в Дагестане привлекли вертолет Ми-8

Оперативная группа МЧС России вылетела на вертолете Ми-8 в Дербентский район Дагестана для мониторинга обстановки после наводнения. Из-за непрекращающихся проливных дождей уровень воды в Геджухском водохранилище поднялся до критических значений.

Произошел прорыв на комплексе гидротехнических сооружений. Власти эвакуировали из поселков, которые попадают в зону затопления, более 4 тысяч человек. Развернули 6 пунктов временного размещения. Людей обеспечивают питанием и при необходимости оказывают медицинскую помощь.

