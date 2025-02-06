Мама найденной в Подмосковье девочки рассказала, что бабушка отнесла малыша в овраг

В Подмосковье расследуют инцидент с 11-месячной девочкой, которую нашли ночью на дороге в Подмосковье. Как рассказала мама ребенка Юлия, из дома малышку вынесла бабушка и отнесла в овраг.

Юлия поблагодарила таксиста, который нашел ребенка на обочине трассы. Позже он рассказал семье, что рядом с девочкой проезжала на большой скорости фура.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об "Оставлении в опасности" и "Неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

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