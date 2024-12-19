RT: женщина, оставившая новорожденного в ТЦ Петербурга, наблюдалась у психиатров

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Санкт-Петербургу"

Оставившая младенца в одном из торговых центров Санкт-Петербурга женщина наблюдалась на протяжении нескольких лет у частных психиатров, так как после появления на свет второго ребенка переживала, что не справляется с воспитанием малыша. Об этом RT рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Инцидент произошел в Невском районе. Рядом с оставленным в ТЦ новорожденным находилась записка, где было сказано, что женщина не вернется за сыном, поэтому о нем нужно позаботиться. Бросив младенца, мать под другим именем назвала службе 112 место, где оставила ребенка. После она рассказала о случившемся мужу.

Представители региональной прокуратуры заявили, что малыша нашли, а врачи уже осмотрели его в больнице. Кроме того, в пресс-службе комитета здравоохранения Санкт-Петербурга отметили, что состояние ребенка оценивается как удовлетворительное. По версии источника RT в правоохранительных органах, мальчик выглядит примерно на один-два месяца.

Однако, как рассказал отец ребенка в беседе с 78.ru, он хочет забрать сына домой, в то время как за семьей будет следить опека. Мужчина также признался журналистам, что его супруга может страдать послеродовой депрессией. По его словам, когда жена созналась в совершенном поступке, он сразу же поехал за новорожденным, бросив все дела.

"Это второй ребенок. Первый в порядке, в садике", – уточнил супруг женщины.

В свою очередь, региональный СК начал проверку по статье об оставлении ребенка в опасности. По данным источника RT в полиции, мать ребенка уже нашли и доставили в отдел правоохранительных органов. Сейчас женщина находится на допросе.

Ранее следователи крымского СКР возбудили уголовное дело после гибели младенца в выгребной яме. Правоохранители уверены, что 27-летняя жительница села Виноградного родила ребенка, а затем выкинула его в туалет, где он погиб. Женщине предъявлено обвинение.

