Житель Кировской области осужден за мошенничество с маткапиталом почти на 5 лет

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Суд в Кировской области приговорил местного жителя и его подельника к 4 годам и 9 месяцам колонии общего режима и 4 годам условно соответственно за мошенничество с материнским капиталом на сумму более 6 миллионов рублей. Об этом сообщила региональная прокуратура в телеграм-канале.

По данным ведомства, в период с 2021 по 2023 год члены ОПГ искали в субъекте граждан, которые уже получили маткапитал, затем заключали фиктивные договоры покупки недвижимости. Злоумышленники предоставили в пенсионные органы документы для получения мер господдержки одиннадцатью заявительницами.

По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество при получении социальных выплат, совершенное путем представления заведомо ложных сведений, в крупном размере").

Один из подсудимых во время расследования полностью признал вину, возместил часть похищенного и согласился сотрудничать со следствием. С обоих фигурантов будет взыскана компенсация невозмещенного материального ущерба.

Следователи продолжают разбирательство в отношении других участников преступной группы.

Ранее мошенники незаконно присвоили маткапитал и иные детские выплаты в 59 российских регионах. В МВД пояснили, что злоумышленники все больше прибегают к подобным схемам в стране. Для этого аферисты используют лазейки в законах.

Однако юрист по гражданским делам Алла Георгиева предупредила, что за подобные действия в стране предусмотрена уголовная ответственность. Кроме того, злоумышленникам необходимо будет вернуть полученные незаконным путем деньги.