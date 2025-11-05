Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 ноября

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 5 ноября.

В Москве участились случаи отравления готовыми блюдами из служб доставки. Пострадавшие жалуются на высокую температуру, боли в животе и общую слабость после употребления таких продуктов. При подозрении на отравление врачи рекомендуют сохранить образцы блюд для анализа и немедленно обратиться за медицинской помощью.

Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности в Кремле. Президент обсудил с ними ответ Москвы на возможные американские ядерные испытания, о которых ранее заявляли в Вашингтоне.

На северо-востоке Москвы открыли новое здание школы "Свиблово". Пятиэтажный корпус площадью 11 тысяч квадратных метров возвели за 2 года на сложном участке, что определило его нестандартную, но эргономичную форму.